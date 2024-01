Jan Pietrzak chciałby migrantów pakować do baraków w obozach koncentracyjnych, Marek Król proponuje by ich czipować jak psy, albo tatuować numery na nadgarstkach, z kolei poseł wybrany z list PiS, Marek Jakubiak, porównał rzekomą relokację migrantów do Polski do składowania na polskich wysypiskach śmieci z Niemiec.

Dlaczego Pietrzak, Król czy Jakubiak używają nienawistnego języka wobec migrantów