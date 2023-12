Za „19:30” odpowiada Paweł Płuska, reporter z „Faktów” TVN, co mogło budzić pewne obawy, że przekaz będzie tożsamy z serwowanym w TVN24. Ostatnie, czego potrzebują widzowie, to dwóch TVN-ów. Płuska nigdy nie grzeszył wyrazistością, był stonowany, często błyszczał poczuciem humoru, ale jednak taki transfer mógł niepokoić. Przekaz od ściany do ściany byłby błędem. Szczęśliwie zmiana nie była radykalna.

„19:30” bez propagandy „Wiadomości”

„19:30” to nie „Wiadomości”, ale też nie „Fakty”. Poziomem najbliżej im do „Wydarzeń” Polsatu, formą do programu informacyjnego Telewizji Trwam. Technicznie było tam kilka niedoróbek, a materiały były zrealizowane w ascetyczny sposób, ale można się domyślić, że nowa ekipa musiała pracować szybko i jeszcze nie na sprzęcie TVP. Szkoda, że nie było materiałów dotyczących kultury. Przez lata kultura była traktowana z buta w TVP. Wypowiedź Krystyny Jandy oczywiście była symboliczna, ale to jednak trochę mało. Ekipy, które nie doceniają kultury, nie zasługują na przetrwanie.

„19:30” w formie były nieco flegmatyczne, niezbyt dynamiczne, ale może już czas, żeby nieco zwolnić i dać wytchnąć widzowi. Przez lata byliśmy nie tylko męczeni nachalną propagandą, ale też chaosem informacyjnym i agresywnym przekazem. Spokój jest mile widziany. Pytanie, jak długo nowa ekipa „19:30” utrzyma poziom i bezstronność? Są telefony, których lepiej nie odbierać.