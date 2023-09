Jeśli więc ktoś myśli, że Probierz odmieni oblicze pierwszej reprezentacji, powołując młodzież, niech porzuci nadzieje. Będzie musiał to robić, ale na pewno nie doczekamy się pozytywnych efektów z dnia na dzień. Ważne jest więc, aby Probierz nie był trenerem na trzy mecze, a pozostał nim niezależnie od wyników spotkań z Mołdawią, Wyspami Owczymi oraz Czechami.

Kto i dlaczego jest problemem reprezentacji Polski

Ważna w pracy selekcjonera jest nie tylko umiejętność doboru zawodników, skoro na treningi z nimi nie ma czasu, ale także porozumienia z mediami oraz kibicami. Dwaj Portugalczycy w ogóle o ten aspekt nie dbali, Czesław Michniewicz nie umiał nawet tego, a Jerzy Brzęczek stracił pracę nie tylko dlatego, że Robert Lewandowski przez osiem sekund milczał, ale również, bo nie dbał o względy dziennikarzy.

Probierz raczej umie to robić. Bywa impulsywny, uwielbia happeningi, ale zna środowisko, jest u siebie, nikt go nie oszuka, a piłkarze powinni przyjąć go dobrze. A poza tym czyta bardzo dużo książek i jest człowiekiem inteligentnym. Jeśli dogada się z zawodnikami i przekona ich, żeby im się chciało to zagrają tak, że trener będzie zadowolony, a my z nim. Bo to piłkarze są od lat problemem reprezentacji, a trenerzy - tylko niektórzy.