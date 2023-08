Wreszcie opozycja „zniosła jajko” i ogłosiła nazwiska Paktu Senackiego. To sukces, zwłaszcza na tle zagadkowo milczącego w tej sprawie PiS-u. Ale w obrazku radosnych 11 liderów opozycji coś razi. Nie ma tam nawet jednej kobiety - ani spośród dotychczasowych senatorek, ani tych, które jak np. Małgorzata Kidawa-Błońska czy Magdalena Biejat, zdecydowały się na strat do Izby Wyższej w tegorocznych wyborach.

Czy opozycja reprezentuje kobiety

Widocznie skala trudności przeskoczenia partyjnych interesów była tak wielka, że nie udało się zwrócić uwagi na odpowiednią reprezentację połowy społeczeństwa. Na liście 100 nazwisk kandydatów, 18 to kobiety. To niedużo, jak na opozycję, która chce reprezentować głos kobiet i walczyć o przestrzeganie ich praw. „Moim marzeniem jest, by na listach PO połowa pierwszych miejsc była dla kobiet, połowa dla mężczyzn” - deklarował nie tak dawno lider Platformy Donald Tusk. Dziś wiadomo, że w przypadku kandydatów KO do Senatu, marzenie się nie spełniło. Na 51 kandydatów, tylko 14 osób to kobiety. Za to w PSL-u jest jedna, a z Polski2050 nie ma żadnej. Lewica znalazła trzy kandydatki na 15 osób kandydujących. Słabo.

Dlaczego nie ma kobiet w polityce

Jednak zupełnie innym zagadnieniem są powody, przez które żadnej z kandydatek nie zaproszono na konferencję promującą Pakt Senacki. Liderów w garniturach i koszulkach polo namnożyło się sporo - aż jedenastu, po to by nie urazić żadnej partii i niczyich interesów, ale obecność kobiet w tym gronie uznano za nieistotną. Wychodzi na to, że mimo wielkich kobiecych demonstracji, przemów na temat ich praw itd, kobiety w polityce są wciąż, jak to szczere określił Leszek Miller - „paprotkami”.