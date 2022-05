„Zabójstwo na Nowym Świecie. No to weszliśmy do Europy. Teraz: albo polityka zero tolerancji i zero politycznej poprawności albo równia pochyła ku »no-go zones« i tolerowanej przemocy. Jesteśmy w Ordo Iuris gotowi udzielić pomocy prawnej rodzinie ofiary. To ważny precedens”. Ten tweet Jerzego Kwaśniewskiego wzbudził spore poruszenie. Dlaczego prezes Ordo Iuris zwrócił uwagę właśnie na to zabójstwo?

Przypomnijmy, czego sprawa dotyczy. W nocy z soboty na niedzielę w stolicy do sklepu przy ul. Nowy Świat wszedł zakrwawiony mężczyzna. Jego życia nie udało się uratować. Według nieoficjalnych doniesień, został raniony ostrym narzędziem i padł ofiarą napaści, gdy stanął w obronie kobiet zaczepianych przez grupkę mężczyzn. Warszawska policja, niczego nie przesadzając, próbuje ustalić sprawcę zabójstwa i rozesłała zdjęcia osoby poszukiwanej w związku z tragicznym wydarzeniem.

Jednak Jerzy Kwaśniewski w kolejnych wpisach sprawę widzi jasno: „Pogłoski o narodowości sprawcy i naciskach splatają się z informacjami o pladze gwałtów w Warszawie z »obcojęzycznymi« sprawcami.” O spokój i trzeźwość osądu apelowały do adwokata nawet ideologicznie bliskie mu osoby jak Janusz Wojciechowski z PiS: „Zabójstwo musi być potępione, osądzone i sprawiedliwie ukarane. Warto jednak wspomnieć, że w 2021 roku w 38-milionowej Polsce zdarzyło się 656 zabójstw. Jedno zabójstwo na jakieś 60 tysięcy mieszkańców, nie jedno na 3 miliony”. A adwokat Robert Smoktunowicz apelował do prawnika: „Mecenasie, zaczekajmy z przyzwoitości mimo wszystko na pierwsze ustalenia śledztwa, jeśli nie na przedstawienie zarzutów”.

Kwaśniewski nic sobie z tego nie robił, bo ruszył z antyimigrancką krucjatą, a jego oskarżenia trafiły na podatny grunt. W mediach społecznościowych już pojawiły się wpisy internautów przesądzające, że winny jest Ukrainiec i problemem są uchodźcy. „Każde migracje są zagrożeniem. Wykorzenienie, wojna, napięcia. Polityka zero tolerancji dotyczy każdego. Nie tylko migrantów” – kontynuował Kwaśniewski, którego organizacja bliska jest Solidarnej Polsce Zbigniewa Ziobry. Zresztą nie trzeba było długo czekać – Kwaśniewskiego natychmiast wziął w obronę Jacek Ozdoba z SP.

Twitter to mała medialna bańka, która jednak często bywa mikrotestem nastrojów społecznych. Po wpisie Kwaśniewskiego i upublicznionych zdjęciach pojawiły się wpisy: „Ukraiński śmieć poszukiwany”, mimo że postępowanie policji trwa i nie ma obecnie potwierdzonych informacji na temat narodowości sprawców. Jednak mecenas Kwaśniewski swoje na temat przyczyn zabójstwa wie: „Migracje są zagrożeniem”!

Czy przed wojną w Polsce nie było migrantów? Czy znaczną ich cześć nie stanowią Ukraińcy? Czy Polacy nie dokonują mordów poza granicami Polski? Łatwo to sprawdzić, podobnie jak to, że Ordo Iuris nie proponowało wsparcia rodzinom obcokrajowców, którzy stracili życie z rąk Polaków. Czy Ordo Iuris próbuje podsycać i wykorzystywać nastroje antyukraińskie w Polsce, żeby zbić na tym kapitał dla skrajnej prawicy? Politycy Konfederacji już grzeją temat, a Solidarnej Polski czekają na oddźwięk społeczny.

Każde przestępstwo powinno być ukarane, ale nie można zaocznie obwiniać podejrzanych i wyrokować przed osądzeniem, a także niepotrzebnie nakręcać emocji społecznych. Prawnicy szczególnie powinni wiedzieć, jak ważna jest odpowiedzialność za słowo, jak łatwo skrzywdzić, rzucając fałszywe oskarżenia. I że nie należy stosować odpowiedzialności zbiorowej. Chyba że ktoś chce w Polsce nowej nocy długich noży. A to byłoby dla Polski zabójcze, nie mniej niż dla goszczących u nas Ukraińców.