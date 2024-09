Powódź w Polsce. Dobre prognozy dla Wrocławia? "Jest dość duży spadek"

- Część z nas była wczoraj znowu w rozjazdach, głównie tu, w Dolnośląskiem, w Głogowie - powiedział premier Donald Tusk (PO) w niedzielę rano na posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu, zwołanym w związku z sytuacją powodziową w kraju.

Powódź w Polsce. Donald Tusk o sytuacji w Głogowie i Nowej Soli

- Mamy ciągle te sytuacje, o których nie możemy powiedzieć, że są za nami jeśli chodzi o samą powódź. Na pewno i w Głogowie, i w Nowej Soli te emocje raczej sięgają zenitu i to poczucie, że walka trwa. Ale równocześnie przygotowujemy się do działań związanych już raczej ze skutkami powodzi niż z samą walką z dużą wodą - dodał szef rządu. Przekazał, że zaprosił na posiedzenie minister edukacji Barbarę Nowacką (KO), "ponieważ wszędzie, gdzie jesteśmy, widzimy problem z dzieciakami, szczególnie tam, gdzie zalane są szkoły i przedszkola". - To są duże liczby. Rodzice chcą osuszać, sprzątać - i stąd idea zielonej szkoły - dodał Tusk.

Ile placówek edukacyjnych zamknięto w związku z powodzią?

- 3044 placówki na terenach dotkniętych powodzią, czyli tam, gdzie mamy klęskę żywiołową, to jest około 412 tysięcy dzieci i młodzieży, uczniów i uczennic mieszkających na tych obszarach. Jesteśmy gotowi na jak najbardziej celowane działania, żeby tym wszystkim, którzy są ofiarami powodzi, pomóc jak najszybciej, jak najsprawniej - powiedziała Barbara Nowacka. - Na piątek stan zamknięcia placówek edukacyjnych to było 431. Niektóre były zamknięte dlatego, że były punktami pomocy, ewakuacji. Część niestety jest zniszczona lub kompletnie zniszczona - wskazała.

Zielone szkoły dla dzieci z terenów powodziowych

Minister edukacji mówiła na posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu, że "wielkiej troski wymagają dzieci". - Jesteśmy przygotowani do organizacji zielonych szkół dla wszystkich tych dzieci, które będą potrzebowały takiej pomocy, które są z tych terenów powodziowych, które są ofiarami powodzi - oświadczyła. Zadeklarowała, że dzieciom zostanie zapewniony bezpłatny przejazd na zielone szkoły. Nowacka zaapelowała do samorządowców o odpowiedzialne podejście do przewozu i wsparcia dzieci oraz o zgłaszanie do resortu informacji o ośrodkach, w których można organizować zielone szkoły.