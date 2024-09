Pytany o przyczyny powodzi i odpowiedzialność za nią generał stwierdził, że „to są skutki działań wcześniejszych ekip i każda ze stron powinna uderzyć się w piersi”. – Nie tylko obecny rząd – zaznaczył. – Przerzucanie się winą jest obrzydliwe. Dyskusje powinny iść w stronę szukania pomysłu, jak naprawić błędy i skutecznie reagować w przyszłości, gdy dojdzie do katastrofy – apelował.

Gen. Roman Polko: Posiedzenia sztabu kryzysowego jak medialne odprawy Putina

Polko krytycznie odniósł się za to do działalności sztabów kryzysowych. – Cokolwiek w Polsce się dzieje, zbierają się sztaby, które nie wiadomo, co robią. Co miasto, to sztab. Przerost formy nad treścią – stwierdził. W tym kontekście negatywnie ocenił także posiedzenia z udziałem Donalda Tuska. – Rażą mnie pokazowe odprawy z udziałem premiera, przypomina mi to medialne odprawy (Władimira) Putina, podczas których rozmówcy boją się wejść w słowo – mówił.

Czytaj więcej Komentarze Michał Płociński: Donald Tusk może gorzko pożałować swojego uspokajania ws. powodzi Przez kilka dni premier Donald Tusk kategorycznie podkreślał, że Wrocław nie ma się czego obawiać, a zbiornik Racibórz Dolny na pewno zda egzamin. Niestety nie wygląda to dobrze, gdy tak zdecydowane zapewnienia nagle, na półtorej doby przed przyjściem fali powodziowej do miasta, zmieniają się w kluczenie, obawy i mówienie o „sprzecznych” informacjach.

– Nie da się w paru zdaniach wyrazić pełnej informacji o warunkach atmosferycznych, ocenie klimatu, dalszych scenariuszach, bo w jakim celu to robimy? Dla widza, który siedzi przed telewizorem czy na użytek zarządzania kryzysowego? – pytał były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

– W sytuacjach kryzysowych powinno być jednolite kierownictwo. Z góry przecież wiadomo, komu podlegają wojewodowie, z kim współpracują samorządy. Więc jeśli odpowiada za to minister spraw wewnętrznych i administracji, Tomasz Siemoniak, to on powinien siedzieć w środku na tej konferencji i prowadzić dyskusję. Premier, prezydent czy minister obrony narodowej też mogą uczestniczyć w posiedzeniu, ale siedzieć z boku. Nie może być tak, że nie wiadomo, kto tym wszystkim kieruje. Bo później, jak przychodzi co do czego, odpowiedzialność się rozmywa – zwrócił uwagę gen. Roman Polko.