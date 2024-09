Oława to miasto, które leży nad rzekami Oławą i Odrą, 27 km na południowy wschód od Wrocławia. Przez cały wtorek w mieście trwały przygotowania do nadejścia fali powodziowej.



Powódź w Polsce: Fala kulminacyjna już przechodzi przez Oławę

Z informacji przekazywanych przez burmistrza miasta, Tomasz Frischmanna wynika, że fala powodziowa w mieście "będzie niższa niż zakładano (...). Może być jednak dłuższa i dłużej przepływać przez miasto".



Fala kulminacyjna ma już przechodzić przez Oławę - wynika z informacji przekazywanych RMF FM przez oficera prasowego Państwowej Straży Pożarnej w tym mieście, kpt. Michał Wójtowicz.



Zagrożenie powodziowe dla Wrocławia PAP

Ok. godziny 3 w Oławie zakończyło się uszczelnianie wałów. Obecnie są one patrolowane przez strażaków i policjantów. - To, że fala jest niższa na pewno jest plusem, dlatego że nie ma niebezpieczeństwa, że woda przeleje się koroną wałów. Ale w związku z tym, że będzie ona dłuższa, musimy stale monitorować i doglądać wały, bo jest wtedy większe ryzyko rozmoknięcia tych wałów - mówił RMF FM kpt. Wójtowicz. Z przekazywanych przez niego informacji wynika, że most na Odrze nie został w Oławie zamknięty i nadal jest przejezdny.