W Rumunii, gdzie woda powoli opada, trwa przywracanie dostępu do prądu dla ok. 11 tys. odbiorców i uprzątanie skutków powodzi i podtopień. - Wszystko co miałam, zostało zniszczone – mówi w rozmowie z agencją Reutera Victoria Salceanu, mieszkanka wsi Slobozia Conachi.