Tama w Międzygórzu zaczęła się przelewać. "Przed nami ciężka noc"

Wcześniej władze Bystrzycy Kłodzkiej wzywały do ewakuacji mieszkańców zagrożonych terenów. W rozmowie z TVN24 Renata Surma mówiła późnym wieczorem, że ponieważ wody przelewają się pod koroną tamy, to sytuacja staje się "bardzo trudna, dramatyczna". Dodała, że fala może pojawić się w Bystrzycy Kłodzkiej ok. godz. 1:00. Pytana o reakcje mieszkańców na apel dotyczący ewakuacji opowiedziała, że "wszyscy pamiętają rok 1997, więc to otrzeźwiło trochę ludzi". Dodała, że osoby, które nie chciały opuścić swoich domów zmieniły zdanie po tym, gdy dowiedziały się, że woda przelewa się przez zaporę.

"Poziom wody przekroczył stan krytyczny"

"Uwaga! Krytyczna sytuacja na zbiornikach Międzygórze na Wilczce i Stronie Śląskie na Morawie z powodu błyskawicznego naporu wody. Poziom wody przekroczył na obu stan krytyczny i woda przelewa się przelewami powierzchniowymi. Mieszkańcy niżej położonych miejscowości są ewakuowani" - podał wieczorem Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. "Wszystkie urządzenia obiektów - upusty denne, środkowe i powierzchniowe przepuszczają teraz maksymalne pojemności wody. Ale obsługa techniczna zbiorników utraciła już możliwość ich kontrolowania" - podkreślono.