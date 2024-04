Tajwan po trzęsieniu ziemi. Relacja Polaka przebywającego na wyspie

Nie trzeba przerywać urlopu

Podkreśla, że mieszkańcy Tajwanu są bardzo zdyscyplinowani. – Widać, że lubią działać w sposób uporządkowany – tłumaczy. – Przykładowo do autobusów ustawia się kolejka i nikt nie próbuje jej ominąć, jak np. w Europie, tylko każdy ciepliwie czeka na swoją kolej.

Czy trzęsienie ziemi to powód do zmiany planów urlopowych? – Nam to nie zburzyło planów, jechaliśmy z północy przez wschód i południe wyspy aż na zachód, gdzie obecnie się znajdujemy, a w najbliższych dniach kierujemy się na północ. Tam, gdzie było trzęsienie ziemi, byliśmy trzy dni temu. Nie mieliśmy zamiaru tam wracać – mówi Paweł Szaniawski. – Na razie będziemy trzymać się planu. Jeśli dojdzie do kolejnych wstrząsów, to na bieżąco będziemy reagować - dodaje.