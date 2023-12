Wybuch wulkanu w Indonezji. Nie żyje co najmniej 11 turystów

W poniedziałek doszło do kolejnej, mniejszej erupcji wulkanu, co skłoniło władze do tymczasowego wstrzymania akcji ratunkowej.



Wcześniej z rejonu objętego akcją ratunkową ewakuowano 49 osób. Wielu z nich musiano udzielić pomocy medycznej z powodu doznanych przez nie oparzeń.



Wulkan Marapi, czyli "góra ognia"

Marapi jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na Sumatrze.



Do najtragiczniejszej erupcji tego wulkanu doszło w kwietniu 1979 roku, gdy zginęło 60 osób.



W tym roku do erupcji Marapi dochodziło już w styczniu i w lutym, gdy wulkan wyrzucał popiół na wysokość do 1 km.



Indonezja znajduje się w rejonie tzw. Pierścienia Ognia na Pacyfiku - czyli w rejonie wzmożonej aktywności wulkanicznej. W kraju znajduje się 127 aktywnych wulkanów.