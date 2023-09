Trzęsienie ziemi w Maroku. Ponad 2100 ofiar, świat oferuje pomoc

36-letni Yassin Noumghar skarżył się na brak wody, żywności oraz prądu zaznaczając, że jak dotąd nie otrzymał zbyt wiele pomocy ze strony władz. - Straciliśmy wszystko, straciliśmy cały dom. Chcemy tylko, żeby nasz rząd nam pomógł - podkreślił.

Czytaj więcej Klęski żywiołowe Trzęsienia ziemi w Maroku: W najtragiczniejszym w XX w. zginęło 12 tys. osób W piątek Maroko nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym zginęło ok. 2 tys. osób - jak wynika z informacji podawanych przez władze kraju. Najtragiczniejsze trzęsienie ziemi nawiedziło w najnowszej historii nawiedziło jednak Maroko 63 lata temu.

Pomoc międzynarodowa dla Maroka po trzęsieniu ziemi

Po trzęsieniu ziemi władze niektórych państw zaoferowały pomoc dla Maroka. W niedzielę do Maroka przybyła hiszpańska jednostka poszukiwawczo-ratownicza (56 funkcjonariuszy i 4 psy tropiące) - poinformowała minister obrony Hiszpanii Margarita Robles. Hiszpański zespół ma działać w rejonie oddalonym o ok. 100 km na południe od Marrakeszu. Drugi zespół (30 ludzi i 4 psy) jest w drodze do Maroka.

Według agencji Reutera, Stany Zjednoczone wysłały do Maroka niewielki zespół ekspertów ds. katastrof, który ma na miejscu ocenić sytuację, ustalić potrzeby humanitarne oraz współpracować z władzami Maroka w celu określenia dodatkowego wsparcia.

Czytaj więcej Wywiad Polka mieszkająca w Maroku o sytuacji po trzęsieniu ziemi: Ludzie czerpią siłę z bycia razem Piątkowe trzęsienie ziemi w Maroku pochłonęło prawie dwa tysiące ofiar, ale może być ich o wiele więcej, bo już teraz wiadomo, że liczba poszkodowanych jest ogromna. O tym, jak tuż po kataklizmie wygląda sytuacja w dotkniętym tragedią kraju, opowiedziała nam mieszkająca od 12 lat w Maroku Katarzyna Ławrynowicz - autorka książki "Maroko. U mnie w Marrakeszu".

W niedzielę Wielka Brytania wysłała do Maroka zespół poszukiwawczo-ratowniczy (60 osób, 4 psy) oraz czteroosobowy zespół medyczny. Francja zadeklarowała, że jest gotowa udzielić pomocy i oczekuje na formalny wniosek w tej sprawie. Prezydent Emmanuel Macron powiedział, że pomoc zostanie dostarczona, gdy tylko władze Maroka zwrócą się o nią. Francuski MSZ uruchomił solidarnościowy fundusz wpłat samorządowych (do tej pory zadeklarowano wpłaty o łącznej wysokości 2 mln euro).