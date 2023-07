Pod Zieloną Górą płonie hala z toksycznymi odpadami

Walka z pożarem może potrwać wiele godzin, informuje Straż Pożarna.

Strażacy gaszą prywatną halę, w której składowane były niebezpieczne substancje. Nad płonącą halą unosi się gęsty, czarny dym, co jakiś czas dochodzi do niekontrolowanych wybuchów.



Z żywiołem walczy ponad 40 zastępów straży pożarnej i cały czas dojeżdżają nowe, w akcji biorą także udział dwa samoloty, który zrzuca środek gaśniczy - poinformował rzecznik prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. kpt. mgr inż. Arkadiusz Kaniak. "Substancje i związki, które się palą mogą mieć charakter szkodliwy. Prosimy, żeby wszyscy w miarę możliwości pochowali się w domach, gdyż jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, nieopanowana - dodał. Zaapelował do mieszkańców, by szczelnie zamknęli drzwi i okna.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z sytuacją wydało alert.