Silne trzęsienie ziemi w Azji. Wstrząsy odczuwane w ośmiu krajach

Co najmniej dziewięć osób zginęło, a 44 zostały ranne w północno-zachodnim Pakistanie, po tym jak w sąsiednim Afganistanie doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,5. W Afganistanie śmierć poniosły co najmniej dwie osoby.