Rząd do Brytyjczyków: Nie napełniajcie butelek po wodzie paliwem

Brytyjski minister transportu zaapelował we wtorek do kierowców, by przestali napełniać stare butelki po wodzie paliwem na stacjach benzynowych. Panika spowodowała, że w dużych miastach zabrakło paliwa, a rząd postawił wojsko w stan gotowości.