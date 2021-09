Wybuch wulkanu Cumbre Vieja na La Palma (Wyspy Kanaryjskie) nastąpił w niedzielę o godz. 15:15 czasu lokalnego.

Po erupcji nad wulkanem wzbiła się kolumna dymu i popiołu. Ze stożka wulkanu zaczęła wypływać lawa o temperaturze 1075 stopni Celsjusza.

Rzeka lawy

Szef lokalnych władz Angel Victor Torres oświadczył w poniedziałek, że lawa przemierza wyspę, a do wybrzeża ma dotrzeć wieczorem, ok. godz. 20:00 czasu lokalnego.

Słońce przesłonięte przez kolumnę dymu i popiołu po erupcji wulkanu Cumbre Vieja na wyspie La Palma DESIREE MARTIN / AFP

- Wulkan na wyspie La Palma jest wciąż aktywny i pozostanie aktywny przez kilka najbliższych dni - powiedział Torres na konferencji prasowej, w której uczestniczyli przedstawiciele władz regionalnych, obrony cywilnej oraz wulkanolodzy.

Lawa z wulkanu Cumbre Vieja uszkodziła ok. 100 domów, ok. 20 budynków zostało całkowicie zniszczonych. Miejscowe władze donoszą też o uszkodzonych drogach. Brak doniesień o osobach poszkodowanych.



Z powodu wybuchu wulkanu na La Palma ewakuowano ok. 5 tys. osób.

Zakaz żeglugi

Kanaryjski Instytut Wulkanologii przekazał, że gdy lawa dotrze do oceanu, w powietrze może wzbić się chmura toksycznych gazów, gdy stopiona skała gwałtownie się ochłodzi.

Z powodu tego zjawiska widoczność na wodzie może być ograniczona. Z uwagi na sytuację lokalne władze morskie zakazały żeglugi na obszarze na zachód od wyspy La Palma.

PAP/EPA/Miguel Calero

Przed erupcją wulkanu na wyspie La Palma zarejestrowano serię wstrząsów o magnitudzie 3,8 - podawał Hiszpański Narodowy Instytut Geograficzny (ING).

Według ING, najwcześniejsza odnotowana erupcja wulkanu na La Palmie miała miejsce w 1430 r. Ostatni raz wulkan wybuchł w 1971 r. Zginął wówczas mężczyzna, który fotografował zdarzenie, nie odnotowano strat materialnych.

La Palma to wyspa na Oceanie Atlantyckim, położona w archipelagu Wysp Kanaryjskich. Zaliczana jest do Makaronezji. Powierzchnia wyspy to 708 km2.