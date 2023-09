Tabletka zamiast siłowni – naukowcy pracują nad lekiem zastępującym ćwiczenia

Badania wykazały też, że lek wzmacniał mięsnie serca zwierząt, chroniąc je przed problemami kardiologicznymi. Dotychczasowe eksperymenty na myszach nie wykazały żadnych istotnych efektów ubocznych w przypadku tych zwierząt.

Czy otyłość jest chorobą?

Otyłość została wpisana przez WHO na listę chorób już prawie 60 lat temu: w ICD-10 widnieje pod kodem E66. – Ciągle zbyt mało osób wie, że otyłość to choroba. Choroba nawrotowa, z niezwykle długą listą powikłań (ponad 200). W jej trakcie dochodzi do zmian epigenetycznych, powstaje oporność w naturalnych procesach metabolicznych i często nie da się określić jej patogenezy. To w dużym skrócie znaczy, że otyłość to nie jest to wybór ani wina chorego. Ta choroba istotnie zmienia natomiast wygląd i przyjęło się, że jest pewnego rodzaju defektem wynikającym z zaniedbań osoby chorującej. Tymczasem wielu chorych odżywia się zdrowo, są aktywni fizycznie, a mimo to spadek masy ciała nie jest widoczny, choć robią wszystko, co samodzielnie mogą – przypomina prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański, Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.

Z otyłością zmaga się obecnie co piąta osoba na świecie.