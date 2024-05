AI to narzędzie jak każde inne. Nie bójmy się go wykorzystywać

Znowu musimy spojrzeć przez pryzmat wykorzystania narzędzi typu ChatGPT, czegoś, co nazywamy co-pilotem, czyli wspólnej pracy na narzędziach, które już znamy. Wszelkie badania pokazują, że firmy, które robią to dobrze, zyskują wzrost efektywności od 30 do nawet 50 proc. Jest to więc odpowiedź sama w sobie. Drugi element to wzrost inwestycji we wspomnianym wąskim AI. Wyobraźmy sobie fabrykę, w której kontrola jakości następuje poprzez monitoring ze strony sztucznej inteligencji. Wyobraźmy sobie naukę nowych pracowników: kiedyś nowa osoba musiała uczyć się najpierw teorii, potem praktyki, musiała mieć do pomocy kogoś doświadczonego, kto stał z tyłu i poprawiał. Dziś nowy pracownik zakłada okulary wirtualnej rzeczywistości i jest nadzorowany przez algorytmy sztucznej inteligencji, które wyłapują błędy. Te wąskie zastosowania zwracają się prawie natychmiast, bo powodują redukcję wydatków, które dziś ponosimy.

A jak pracownicy postrzegają sztuczną inteligencję? Obawiają się o przyszłość, czy też zdają sobie sprawę, że to jest element rozwoju firm, ale także ich samych?

Powiem wprost – i to jest także apel do mediów, które mają wpływ na kształtowanie naszej rzeczywistości – nie straszmy AI. Mówmy o wyzwaniach, które oczywiście są, ale mówmy też o stronie pozytywnej. I wtedy pracownicy, zamiast obawiać się o to, że jutro zastąpi ich sztuczna inteligencja, będą rozumieli, że dostają kolejne narzędzie, bo tym właśnie są algorytmy tej wąskiej sztucznej inteligencji. To sytuacja podobna do tej, gdy ktoś liczy coś wykorzystując Excela czy inny arkusz kalkulacyjny i nie boi się, że ten arkusz go zastąpi. Przywykliśmy już do tego, że mamy takie narzędzie. Kiedyś mówiło się, że społeczeństwo nie zaakceptuje telefonów z ekranem dotykowym, a dziś de facto nie ma już na rynku innych. Podobnie z AI – to będzie kolejne narzędzie. I jeśli w ten sposób pracownicy będą rozumieli sztuczna inteligencję i algorytmy, to obawy znikną.

A jak wypadają polskie firmy pod względem wykorzystania sztucznej inteligencji w porównaniu do innych krajów?

Widać tu piramidę klientów, którą zawsze opisuję: im większa firma, tym mniejsza bariera wdrożenia nowoczesnych rozwiązań. Banki, telekomy, potężne polskie przedsiębiorstwa, i prywatne, i państwowe, wszystkie są zainteresowane tym obszarem i wszystkie już wdrażają jakieś elementy rozwiązań AI. Im schodzimy niżej, do przedsiębiorstw średnich i małych, tym bariera jest większa, a zrozumienie potencjalnych korzyści mniejsze. Nie ma jeszcze dobrych badań porównawczych, jak to wygląda na tle Europy, ale jako globalna firma mogę powiedzieć jedno: wyścig na moce obliczeniowe i wykorzystanie ich w przedsiębiorstwach, który ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, nie przypomina niczego innego w historii. To nie jest wyścig na lata. To wyścig na miesiące i tygodnie, jeśli chodzi o szybkość wdrażania nowych rozwiązań. I ta fala do nas przyjdzie. To pewne.

W naturalny sposób kolejne pytanie dotyczy bezpieczeństwa. Wspomniał pan choćby o bankach. Ich przedstawiciele podkreślają, że z jednej strony mają nowe technologie, którymi chcą przyciągnąć klientów i świadczyć nowe usługi, ale z drugiej strony muszą podążać równoległą ścieżką z pracami dotyczącymi bezpieczeństwa i zabezpieczania klientów przed ewentualnym ryzykiem związanym z niewłaściwym wykorzystaniem sztucznej inteligencji.