Apelujemy o to, by wśród projektów, które mogą być finansowane ze Społecznego Funduszu Klimatycznego, pojawiła się kategoria mobilności współdzielonej. Z kolei największym przełomem dla samorządów w Polsce byłoby to, żeby w końcu wpisać rower do ustawy o transporcie publicznym – mówi Tomasz Wojtkiewicz, prezes Grupy Nextbike.