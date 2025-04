Mniej przewozów kontenerów, mniej środków w funduszach

Większy eksport z USA w obawie przed cłami

Eksport mocnych alkoholi z USA do Unii Europejskiej zwiększył się w 2024 r. o 10 proc. do 2,4 mld dolarów, ale udział burbona wynoszący 54 proc. zmalał o 5,4 proc. do 1,3 mld — podała branżowa Distilled Spirits Council of the US (DISCUS). Ten wzrost wynikał z obaw, że Europejczycy wprowadzą w 2025 r. wyższe stawki celne na burbona. Ostatnie decyzje Trumpa wywołały w Stanach obawy, że Unia zastosuje cła retorsyjne, co tylko zwiększyło niepewność gorzelni i eksporterów.

Szef DISCUS, Chris Swonger ocenia, że „niestety trwające spory handlowe nie związane z naszym sektorem wywołały niepewność, zepchnęły wiele gorzelni amerykańskich na pobocze i ograniczyły wzrost sprzedaży. Niedawna decyzja UE, by nie przywracać ceł retorsyjnych na burbona i inne mocne alkohole z USA jest pozytywnym pierwszym krokiem prowadzącym sektory obu krajów do zerowych stawek i do uwolnienia mocnych alkoholi od tych sporów handlowych — cytuje Reuter.

Od czasu zawieszenia w 2022 r. stawek celnych na trzy lata eksport burbona do Unii skoczył o prawie 60 proc. do 699 mln dolarów w 2024 r. z 439 mln w 2021 r.