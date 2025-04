Koszty wojny handlowej USA z Chinami

Chińskie władze odpowiedziały na ostatnią podwyżkę amerykańskich ceł swoją własną podwyżką. Podnieśli karne cło z 34 proc. do 84 proc. Pekin dał do zrozumienia, że będzie ostro walczył do końca. A jeszcze we wtorek Trump mówił, że Chiny „bardzo chcą” się z nim porozumieć, „tylko nie wiedzą, jak wykonać pierwszy krok”.

– Myślę, że ta cała chińska eskalacja to błąd. Co stracimy, jeśli Chińczycy będą podnosili cła na nasze towary? My eksportujemy do nich jedną piątą tego, co oni wysyłają do nas, więc to oni stoją po przegranej stronie – stwierdził wcześniej Scott Bessent, amerykański sekretarz skarbu, w rozmowie z CNBC.

Chiny rzeczywiście wydają się mieć więcej do stracenia. Według danych rządu USA w 2024 r. import z Chin do Stanów Zjednoczonych wyniósł prawie 439 mld USD, a amerykański eksport do Państwa Środka sięgnął 143,6 mld USD. USA miały więc deficyt w handlu z Chinami wynoszący 295,4 mld USD. Ów deficyt był najniższy od 2011 r., co świadczyło o tym, że jeszcze przed drugą kadencją Trumpa USA zmniejszały swoją zależność handlową od Chin. Deficyt osiągnął szczyt w 2018 r., gdy wynosił 418,2 mld USD. To był również rok, w którym Trump zaczął wojnę handlową z ChRL.

Z danych OEC wynika, że w 2023 r. największą część chińskiego eksportu do USA stanowiły: elektronika (27,3 proc.), maszyny i części do nich (20,4 proc.) oraz zabawki, gry i sprzęt sportowy (7,6 proc.). Największy udział w amerykańskim eksporcie do Państwa Środka miały natomiast: ropa, gaz i produkty ich rafinacji (15,4 proc.), maszyny i części do nich (11,2 proc.), a także soja oraz inne rośliny oleiste (10,4 proc.). USA były największym odbiorcą chińskich dóbr. W 2023 r. kupiły 12,8 proc. ich eksportu. Kolejne miejsca zajmowały: Hongkong (7,6 proc.) i Japonia (5 proc.). Tymczasem do Chin trafiało wówczas 8,3 proc. amerykańskiego eksportu, co plasowało je na trzecim miejscu, za Kanadą (14,5 proc.) i Meksykiem (13,1 proc.). W 2017 r., czyli tuż przed rozpoczęciem wojny handlowej, USA kupowały 20 proc. chińskiego eksportu, a Chiny nabywały 9,6 proc. amerykańskich towarów eksportowanych w świat.

Państwo Środka ma więc pod względem handlowym rzeczywiście więcej do stracenia niż USA. Trump dodatkowo wzmocnił uderzenie w Chiny, eliminując tzw. zasadę de minimis. Pozwalała ona dotychczas na bezcłowe sprowadzanie do USA przez internet towarów wartych do 800 USD na jedno zamówienie. Szacowano wcześniej, że w ten sposób trafia do Stanów Zjednoczonych od 10 proc. do nawet 30 proc. chińskich towarów. To zaboli wiele spółek z Państwa Środka. Jak duży wpływ może mieć jednak zaostrzenie wojny handlowej na całą gospodarkę chińską?