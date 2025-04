Leavitt odrzuciła również obawy, że cła nałożone na sojuszników USA zbliżą te kraje do Chin. „W rzeczywistości widzieliśmy odwrotny efekt. Cały świat dzwoni do Stanów Zjednoczonych Ameryki, a nie do Chin, ponieważ potrzebują naszych rynków, potrzebują naszych konsumentów i potrzebują prezydenta w Gabinecie Owalnym, który z nimi porozmawia” — powiedziała. Sekretarz prasowa twierdziła, że ponad 75 krajów zadzwoniło do USA w celu podjęcia negocjacji.

Giełdy w USA w euforii. Wszystkie indeksy rosną po tym jak Donald Trump ogłosił zawieszenie ceł na trzy miesiące.

To nie koniec kłopotów, recesja wciąż straszy USA

Nagła zmiana w kwestii ceł Donalda Trumpa może być dobrą wiadomością dla inwestorów, ale może nie zapobiec recesji - uważa Joe Brusuelasa, główny ekonomista firmy konsultingowej RSM US. „Moim zdaniem gospodarka (USA) nadal prawdopodobnie wpadnie w recesję, biorąc pod uwagę poziom równoczesnych wstrząsów, które wchłonęła” — powiedział Brusuelas w rozmowie z CNN. Jego zdaniem to zaledwie odroczenie ceł, które są zestawem karnych podatków importowych nałożonych na amerykańskich sojuszników handlowych.

W środę RSM US podniosło swoje przewidywania na recesję z 20 proc. do 55 procent. Brusuelas powiedział, że recesja prawdopodobnie nastąpi jeszcze w tym kwartale, a coraz wyższe cła na chiński import prawdopodobnie będą miały również reperkusje krajowe.