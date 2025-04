Może być gorzej, ponieważ to jeden z wielkanocnych niezbędników, podobnie jak pieczarki. W ich przypadku Polska jest z kolei światowym liderem produkcji. W 2024 roku ich eksport według Akcenty osiągnął blisko 558 mln euro, a ich kluczowymi odbiorcami były Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Jaja trafiają zaś głównie na rynki niemiecki, holenderski i czeski, ale także do bardziej odległych krajów, takich jak Izrael czy Irak.

Mocny skok eksportu

Koniunktura na jajka jest wyjątkowa: w USA wręcz brakuje ich w sklepach, a cena sztuki to ok. 1 dolara. USA to także jeden z czołowych producentów tego produktu, ale z powodu epidemii ptasiej grypy tylko w lutym wybito 12 mln kur. W efekcie jaj brakuje na całym świecie, w styczniu 2025 roku ich eksport z Polski wzrósł aż o 35 proc. względem grudnia.

– Rynek nie wrócił do równowagi – on jedynie nauczył się funkcjonować w stanie permanentnej niepewności. W tej sytuacji kluczowe jest stworzenie długofalowej strategii wspierającej konkurencyjność polskich producentów, która pozwoli im nie tylko przetrwać, ale i rozwijać się w zgodzie z wysokimi standardami jakości, bezpieczeństwa i dobrostanu zwierząt – dodaje Barbara Woźniak, pełnomocnik zarządu Ferm Drobiu Woźniak, właściciela marki Zdrovo, prezes firmy Ovotek.

– Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że sytuacja na polskim rynku jaj uległa pewnej stabilizacji – po dynamicznych wzrostach w poprzednich miesiącach ceny się ustabilizowały, jednak nadal pozostają na wysokim poziomie – mówi Paweł Podstawka, prezes Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. – Polska nadal zmaga się z ogniskami grypy ptaków. To nie tylko kwestia administracyjnych ograniczeń, takich jak przedłużanie okresów obowiązywania stref zapowietrzonych. To przede wszystkim konsekwencje hodowlane – konieczność likwidacji stad kur niosek i stad w odchowalniach, zakaz przemieszczania ptaków z odchowalni do kurników produkcyjnych oraz brak możliwości wstawień nowych stad –dodaje.