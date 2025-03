Nasz sektor stoi w obliczu szeregu poważnych wyzwań związanych z międzynarodową presją konkurencyjną, zmianami technologicznymi, kryzysem energetycznym, rosnącymi kosztami utrzymania, zmieniającymi się zachowaniami konsumentów, niedoborami siły roboczej itp. Ciągle inwestujemy w nasze działania i rozwój, aby pozostać konkurencyjnymi i przestrzegać często zmieniających się warunków prawnych – takich jak przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju – i robimy to, działając przy bardzo niskich marżach. Przy tak niskich zyskach nadal musimy inwestować na wielu poziomach, chociaż nikt w społeczności decyzyjnej nie zastanawia się, jaki to koszt. W październiku ubiegłego roku wydaliśmy apel o podjęcie działań na rzecz równych szans dla internetowych przedsiębiorców i platform z państw trzecich na szczeblu UE i krajowym, używając hashtagu #Compliance4All. Komunikat Komisji w sprawie działań na rzecz bezpiecznego i zrównoważonego handlu elektronicznego, który został wydany w lutym, jest krokiem we właściwym kierunku. Potrzebujemy silniejszych i skoordynowanych działań na wszystkich szczeblach – zarówno UE, jak i krajowym. Priorytetem jest egzekwowanie istniejących przepisów.

Czy Europa potrzebuje więcej sklepów? Czy jest ich wystarczająco dużo?

Odpowiedź jest skomplikowana, tak jak różne rynki w UE rządzą się własnymi prawami. Ogólnie rzecz biorąc, w większości z nich widać, że konsumenci wolą robić zakupy bliżej domu, stąd malejąca popularność największych sklepów.

Tak było również w Polsce, niemniej w ubiegłym roku wzrósł ruch w hipermarketach, być może w odpowiedzi na ich ceny, często najbardziej konkurencyjne na rynku.

Zachowania konsumentów w sklepach bardzo się zmieniły od czasu pandemii, więc należy to wziąć pod uwagę. Niemniej wciąż pojawiają się nowe formaty. Nawet na rynkach, które wydają się już nasycone sklepami, powstają nowe. Nasza branża wciąż odpowiada na nowe wyzwania związane z nowymi wzorcami konsumpcji, reakcją konsumentów na inflację i wieloma innymi parametrami.

Branża dużo mówi o koniecznych inwestycjach. Czy to również wynik problemów z siłą roboczą, które wymuszają większe inwestycje, np. w automatyzację usług?

Nie tylko, choć ten trend również można zaobserwować. Przykładowo kasy samoobsługowe są już standardem w wielu sklepach. To rzeczywiście wymóg obecnych czasów, pandemia nasiliła również trend ich instalowania, niemniej jednak nie chodzi tylko o to. Praca w sklepach się zmienia, wciąż potrzeba nowych ludzi, a technologia oferuje duży potencjał w wielu obszarach. Mimo postępującej automatyzacji handel detaliczny nadal będzie potrzebował podobnej liczby nowych pracowników jak obecnie. Jednak charakter ich zadań zawodowych będzie zupełnie inny. Oznacza to również dalsze inwestycje i koszty dla sektora.