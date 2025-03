Kontrakty terminowe na akcje w USA spadły, podobnie jak akcje europejskich producentów napojów spirytusowych – informuje Reuters.

50-procentowe cła UE na amerykańskie napoje spirytusowe są „głęboko rozczarowujące i poważnie podważą udane wysiłki na rzecz odbudowy eksportu amerykańskich napojów spirytusowych do krajów UE”, powiedział Chris Swonger, dyrektor generalny Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS), w oświadczeniu wydanym w środę.

Donald Trump nazwał UE „jednym z najbardziej wrogich i nadużywających organów podatkowych i taryfowych na świecie, który został utworzony w jedynym celu wykorzystania Stanów Zjednoczonych”. Natomiast odwetowe cło nałożone na amerykański bourbon nazwał „obrzydliwym”.

Komisja Europejska jest gotowa do rozmów

Tymczasem przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyraziła swoją otwartość na negocjacje z USA w celu rozwiązania sporów: „Jesteśmy gotowi na podjęcie znaczącego dialogu. Poleciłam komisarzowi ds. handlu Marosowi Šefčovicowi wznowienie rozmów w celu znalezienia lepszych rozwiązań z USA”.