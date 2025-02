Chiny zaskarżyły cła Trumpa do WTO. Pekin: To działania protekcjonistyczne

Administracja Trumpa uważa, że zwolnienie de minimis umożliwia nielegalny import fentanylu i jego prekursorów chemicznych do USA bez odpowiedniej kontroli, co znajduje odzwierciedlenie w danych zebranych przez Reutera.

Chaos z paczkami na poczcie

Amerykańska poczta (USPS) poinformowała w oświadczeniu, że współpracuje z agencją celną i ochrony granic USA w celu wdrożenia skutecznego mechanizmu poboru nowych taryf na chińskie produkty, aby zminimalizować zakłócenia w dostawach.

Około 1,36 miliarda przesyłek wjechało do Stanów Zjednoczonych na podstawie przepisu de minimis w 2024 r., co stanowi wzrost o 36 procent w porównaniu z 2023 r. – wynika z danych U.S. Customs and Border Protection (CBP).