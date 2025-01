Z informacji TVP3 Rzeszów wynika, że chodzi o zakład produkcyjny w Przeworsku na Podkarpaciu, w którym zatrudnionych jest ponad 200 osób. Na środę zaplanowano negocjacje związków zawodowych z zarządem w sprawie warunków zwolnień.

Black Red White jest największą polską grupą meblarską, zatrudniającą blisko 4 tys. osób. W jej skład wchodzi Black Red White i 10 spółek zależnych, w tym 4 polskich i 6 zagranicznych podmiotów. Działalność produkcyjna prowadzona jest w 19 zakładach. Poza Polską oferta Black Red White jest obecna na 55 rynkach zagranicznych.

Branża meblarska w kryzysie. Black Red White zwalnia

Zwolnienia wpisują się w fatalną sytuację branży meblarskiej, która od kilku lat zmaga się z poważnym kryzysem. Głównym wyzwaniami producentów mebli są rosnące koszty i spowolnienie popytu w Europie (branża jest mocno nastawiona na eksport), co ma negatywne przełożenie na kondycję finansową producentów. W związku ze spadkiem zamówień firmy sukcesywnie ograniczają zatrudnienie. Według danych GUS w ciągu niemal dwóch lat polska branża meblarska zmniejszyła liczbę etatów o ponad 22 tys., do ok. 145 tys. W samej tylko grupie Black Red White liczba zatrudnionych zmniejszyła się w 2023 r. (ostatnie dostępne dane) o blisko 500 osób.