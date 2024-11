Amazon: Partnerstwo polityczne między USA a Polską pozostaje bardzo silne

Amazon nie planuje zwolnień w Polsce

Grandinetti zapewnił jednocześnie, że Amazon – który jest aktualnie największym amerykańskim pracodawcą w Polsce – nie planuje jak na razie zwolnień na naszym rynku ani też zwiększenia etatów.

„Za wcześnie, by o tym mówić. Obecnie odpowiadamy za około 70 tys. pośrednich i bezpośrednich miejsc pracy w Polsce. Około 20 tys. osób zatrudnionych jest przez Amazon, a kolejne 50 tys. to miejsca pracy w firmach partnerskich, które powstały dzięki naszej działalności i inwestycjom w tym kraju” – wymienił i dodał, że „byłoby wspaniale, gdyby to się utrzymało”.

Wiceprezes Amazona stwierdził również, że nie obawia się rywalizacji z Chin. „Handel detaliczny jest tak ogromny, że mnóstwo firm znajdzie miejsce dla siebie. Mamy bardzo dobrą konkurencję na całym świecie, nie tylko z Chin” – ocenił.