Ambitne plany Żabki

Firma podaje, że oferta publiczna umożliwi akcjonariuszom sprzedającym częściową realizację ich inwestycji w Grupa Żabka. Ponadto, w opinii kadry zarządzającej, przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej pozwoli na uzyskanie lepszego dostępu do krajowych i międzynarodowych rynków kapitałowych w przypadku wystąpienia zapotrzebowania na pozyskanie kapitału w przyszłych okresach, w szczególności w związku z finansowaniem potencjalnych transakcji fuzji i przejęć.

Kadra zarządzająca uważa także, że dopuszczenie akcji do notowań na GPW pozwoli skuteczniej zmotywować zespół menedżerów i specjalistów wyższego szczebla oraz wzmocnić wizerunek Grupy Żabka jako atrakcyjnego pracodawcy.

- Ponieważ konsumenci coraz częściej szukają wygodnych rozwiązań, wierzymy, że planowane IPO pozwoli Grupie Żabka na dalsze wykorzystanie szerokich możliwości, jakie dostrzegamy na rynku. Aby to zrealizować, wyznaczyliśmy sobie jasne i realne cele średnioterminowe: dążymy do podwojenia sprzedaży do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad 1000 sklepów rocznie w Polsce i Rumunii – mówi Tomasz Suchański, prezes Grupy Żabka.

Marka Żabka cieszy się w kraju rozpoznawalnością na poziomie około 90 proc., a ok. 17 mln konsumentów mieszka w promieniu 500 m od najbliższego sklepu Żabka. W 2023 r. Grupa Żabka obsługiwała średnio 3,6 mln transakcji dziennie.