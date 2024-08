I dodaje: – W państwach NATO coraz częściej jest stosowana zasada, że trzon produkcji musi być wykonywany w Europie i cena nie jest tu najważniejsza, pozostała część produkcji może być realizowana na terenie innych krajów.

Unifeq zaopatruje także armię niemiecką, francuską, brytyjską, holenderską, szwedzką, fińską, litewską, estońską, austriacką i polską. Firma jest oficjalnym dostawcą NATO z certyfikatem (NACGE). Szyje także dla armii szwajcarskiej, która do NATO nie należy.

– Większość naszej produkcji lokujemy na miejscu, w Zduńskiej Woli. Stawiamy też na polskich poddostawców i podwykonawców. To gwarantuje jakość i terminowość dostaw, które w przypadku kontraktów dla wojska są podstawą. Zamawiający nie mogą sobie pozwolić na brak wyposażenia żołnierza w niezbędne mu do funkcjonowania elementy wyposażenia. Tu istotna jest świadomość, że dostawca pochodzi ze stabilnego kraju – tłumaczy Piotr Słupski, członek zarządu Gatty.

Nie ukrywa, że służby mundurowe to klient wymagający i wyspecjalizowany. Ma konkretne oczekiwania co do jakości, terminu oraz funkcjonalności produktu. – To determinuje konieczność rozbudowania działów technologicznych, które nie tylko potrafią czytać dokumentację, ale i opracować jak najlepsze prototypy, by uzyskać akceptację zamawiającego – wyjaśnia Piotr Słupski.

Jak się wygrywa takie kontrakty?

W przypadku służb mundurowych obowiązuje procedura zamówień publicznych. Przetargi, zwłaszcza zagraniczne, są najczęściej otwarte, powszechne i publikowane, co oznacza, że konkurencyjność tych procesów jest zachowywana.

– Ktoś z zewnątrz mógłby odnieść wrażenie, że cena jest kluczowa. Tymczasem jakość i niewygórowana cena to nie wszystko. Firma musi skompletować kolekcję niezbędnych certyfikatów, które niełatwo zdobyć. I jest prześwietlana pod kątem dotychczasowych dostaw. Znaczenie mają referencje od innych armii. Istotną rolę odgrywa też umiejętność radzenia sobie w ekstremalnych sytuacjach. Na przykład, gdy z przyczyn losowych część dostawy ulegnie zniszczeniu. Wtedy producent musi stanąć na uszach i poradzić sobie w sytuacji kryzysowej. To szczególnie pożądana kompetencja. Niezmiernie istotna jest też możliwość projektowania. Posiadamy taki zespół ze specjalistyczną wiedzą. Dzięki temu to właśnie nasza firma zrealizowała projekt i wykonuje wyposażenie dla pilotów i załóg helikopterów dla armii szwedzkiej – podkreśla Piotr Kowalik.