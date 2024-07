Polacy rzucili się na letnie wyprzedaże w internecie. Firmy narzekają na duże zwroty

Zwroty stanowią 15,8 proc. zamówień w polskim e-commerce, co odpowiada ok. 2,3 mld zł, zatem to wyzwanie dla firm, jak ponownie te produkty skierować do sprzedaży. Według danych ID Logistics, jednego z wiodących operatorów logistycznych, liczba zwrotów w tym czasie wzrasta niemal dwukrotnie.

Zwroty się podwoją

- Obsługiwany przez nas magazyn jednej z wiodących marek modowych zanotował liczbę zwrotów w czerwcu aż 90 proc. większą niż w lutym. Wyzwaniem jest jednak nie tylko skala procesów, które należy obsłużyć – mówi Michał Wochna, dyrektor operacyjny w ID Logistics. - W tym szczególnym momencie w roku ważne jest też, by zwrócony produkt jak najszybciej mógł ponownie trafić do sprzedaży. Co więcej, zanim ponownie pojawi się on na półkach lub platformie e-commerce, musi przejść przynajmniej od 3 do nawet 7 etapów tzw. regeneracji, obejmujących weryfikację zgodności z zamówieniem, ocenę jakości, naprawy, prasowanie i przepakowanie – dodaje.

Czytaj więcej Handel Sprzedaż detaliczna wzrosła zaskakująco słabo. Co się dzieje? Na zakupy w czerwcu Polacy wydali realnie o 4,4 proc. więcej niż rok wcześniej – podał w poniedziałek GUS. To wynik słabszy od oczekiwań rynku.

Firmy przyznają, że sezon faktycznie jest dobry. - Rzeczywiście w naszych markach widzimy wzmożony popyt w internecie – szczególnie w Reserved, House i Cropp, gdzie sprzedaż rośnie rok do roku o około 20 proc. Z jednej strony to efekt wyjazdów wakacyjnych łączących się często z potrzebą uzupełnienia garderoby. Z drugiej, to skutek atrakcyjnych promocji – mówi Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP. - W ślad za tym daje się zaobserwować wzmożoną skalę zwrotów, ale jest to sytuacja często spotykana w okresach wyprzedaży. Klient woli kupić więcej i następnie dokonać zwrotu aniżeli stracić szansę na atrakcyjną promocję. To tzw. efekt łapania okazji zakupowych – dodaje.

- Polacy chętnie korzystają z promocji i również nasze festiwale zakupowe cieszą się zwiększonym ruchem na stronie. Dzieje się tak zarówno w przypadku regularnych wydarzeń zakupowych takich jak Allegro Days, jak również tych sezonowych jak np. trwające właśnie Summer Sale – mówi Marcin Gruszka, rzecznik Allegro. Zwraca uwagę, że jak wynika z niedawno opublikowanego raportu Customer Journey 2024, stabilizują się nastroje konsumentów. - Warto jednak zauważyć, że ponad połowa badanych nadal kupuje w bardziej przemyślany sposób niż wcześniej oraz stara się wydawać jak najmniej i oszczędzać. Wśród konsumentów szczególnie popularny jest trend Smart Shoppingu – podkreśla Marcin Gruszka. Nie oznacza on kupowania zawsze najtaniej, ale przekłada się na poszukiwanie równowagi między jakością a atrakcyjną ceną.