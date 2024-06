Otwarty w marcu bieżącego roku supermarket Auchan w kieleckiej Galerii Korona jest w trakcie bankructwa. Dla klientów oznacza to problemy z wyborem towaru, a dla pracowników – niepewną przyszłość i brak wypłat. Powodem postępującej likwidacji sklepu, jak informuje Radio Kielce, jest bankructwo franczyzobiorcy, który prowadził placówkę.

Reklama

Pracownicy Auchan zajmują towar pod wypłaty – promocja dla klientów

Wszyscy pracownicy 11 czerwca dostali do podpisania rozwiązanie umowy z winy pracodawcy. Dla ponad 20 osób oznacza to utratę pracy. Nim jednak doszło do wręczenia dokumentów, pracodawca zaczął zalegać z wynagrodzeniami. W związku z czym pracownicy podjęli nietypowe działanie, mające na celu odzyskanie należnych im pieniędzy.

Czytaj więcej Handel Mają dość Biedronki i Lidla. Sojusz handlowy dużych sieci Wojna cenowa na polskim rynku zmienia strategie sieci. Auchan i Intermarché chcą zawszeć sojusz zakupowy, by dzięki temu skuteczniej walczyć o klientów.

Załoga sklepu zajęła na poczet wynagrodzeń znajdujący się w sklepie towar i sprzedaje go z dużymi przecenami. Dla klientów to podwójna okazja – z jednej strony mogą się tanio zaopatrzyć w produkty, które jeszcze można w placówce dostać, a z drugiej mogą pomóc bezpośrednio pracownikom pozbawionym środków do życia. Jedynym warunkiem, jaki stawiają pracownicy jest płatność gotówką.