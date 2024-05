Mocny spadek liczby kradzieży w sklepach. Dane zaskoczyły

Ekspert zauważa, że za przestępstwami głównie stały zorganizowane grupy, które jednocześnie nie za bardzo patrzą na wahania inflacji.

O ile poważniejszych kradzieży kwalifikowanych jako przestępstwo ubyło mocno, o tyle w przypadku tych mniejszych, czyli wykroczeń, spadek był dużo mniej zauważalny i wyniósł 5,5 proc.

– Porównując dane wykroczeń i przestępstw, wyraźnie widzimy, że w tym pierwszym przypadku spadek jest dużo mniejszy niż w kwestii samych przestępstw. W mojej ocenie świadczy to o tym, że Polacy poczuli lekką ulgę od wysokiej inflacji, jednak nadal ostrożnie do tego podchodzą – mówi Robert Biegaj. – Kradzieży z tzw. przymusu i/lub biedy jest w sklepach mniej, ale ten spadek nie jest jeszcze zbyt zadowalający. Tutaj ponadto warto dodać, że w całym 2023 r. wzrost przestępstw rok do roku był na poziomie 22 proc., a wykroczeń – 16,9 proc. Tak więc gołym okiem widać, że różnica rok do roku jest dość spora – dodaje.

Celem kradzieży duże sklepy

Ponadto z danych KGP wynika, że w I kwartale wciąż najwięcej wykroczeń tego typu przypadało na sklepy duże – 57,7 tys. zdarzeń przypadło na handel wielkopowierzchniowy, a 12,8 tys. – na mniejsze sklepy.

– To też nie dziwi. Kradzieże w sklepach wielkopowierzchniowych wydają się dla potencjalnego złodzieja „bezpieczniejsze”, bo szybciej może się wtopić w tłum. Z reguły jest tam też dużo większy ruch niż w mniejszych placówkach, co sprzyja ogólnemu zamieszaniu, a to złodzieje potrafią dobrze wykorzystać. Natomiast w mniejszych sklepach są z reguły szybciej zauważani, przez co czują się mniej pewnie. I taka tendencja występuje od wielu lat. Tutaj nic się nie zmienia. Są też kasy samoobsługowe, które mimo monitoringu są używane przez złodziei najczęściej.