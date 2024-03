Nowe dane GUS zaskakują. Mocny spadek eksportu do krajów UE

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu 2024 r. były warte 121,9 mld zł w eksporcie oraz 115,7 mld zł w imporcie. Dodatnie saldo wyniosło 6,2 mld zł – podał GUS.

Wyniki naszego handlu zagranicznego zaskakują. Polska stoi eksportem, a naszym głównym, najcenniejszym odbiorcą są rynki Unii Europejskiej (na pierwszym miejscu są oczywiście Niemcy). Tym większe znaczenie mają dzisiejsze dane o wymianie handlowej za styczeń.



Ile wyniosła wartość polskiego eksportu w styczniu?

Wartość eksportu sięgnęła 121,9 mln zł, to o 12 proc. mniej niż w styczniu przed rokiem. Mocniej spadł eksport do UE, bo aż o 15,3 proc., w tym do strefy euro – wysłaliśmy towary warte 15 proc. mniej.

Czy jakiekolwiek wyniki eksportu wzrosły? Owszem, o 3,7 proc. wzrósł wobec stycznia 2023 r. eksport do krajów rozwijających się, jednak mimo wzrostu, jest on wart nadal 10 razy mniej niż eksport do krajów UE, który się w alarmującym tempie kurczy (to odpowiednio 9 mld wobec 91 mld zł).