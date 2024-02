Carrefour zadowolony z wyników, Auchan nie ma z czego

Carrefour, będący na drugim miejscu we Francji (za siecią E. Leclerc) operatorem na rynku dużych dystrybutorów (trzecim jest Systeme U), ma wszelkie powody do zadowolenia. W 2023 r. zwiększył obroty o 10,4 proc. do 94,1 mld euro, poprawił w porównywalnych warunkach zysk operacyjny o 9,8 proc. do 2,2 mld i zysk netto o 23 proc. do 1,66 mld.

Największym osiągnięciem sieci liczącej 14 930 różnych punktów sprzedaży, od największych hipermarketów po tanie sklepiki osiedlowe, było zwiększenie zysku operacyjnego we Francji o 18,5 proc. do 988 mln euro. Obniżanie kosztów, dobra polityka handlowa przyczyniły się do zwiększenia marży operacyjnej o 37 pkt bazowych do 2,6 proc. Pomogła też realizacja założeń planu Carrefour 2026, który przewiduje zwiększenie sprzedaży produktów własnej marki i zwiększenie rentowności działu technologii cyfrowych. Grupa podkreśliła, że był to piąty kolejny rok wyższej marży.

Francuzi osiągnęli w Hiszpanii wzrost o 5,8 proc., w I półroczu 2024 sfinalizują przejęcie 47 supermarketów od El Corte Ingles, w Belgii ich obroty wzrosły o 9 proc., w Rumunii o 7 proc., w Polsce nastąpił spadek o 0,6 proc. na skutek mniejszej siły nabywczej konsumentów i porównania z poprzednimi latami, na które miała wpływ wojna w Ukrainie.

Prezes Alexandre Bompard podkreślił, że jego grupa potwierdziła solidny charakter modelu biznesowego w warunkach dużej inflacji w Europie. Dzięki dobrym wynikom siec zaproponuje na WZA 24 maja dywidendę po 0,87 euro za akcję, o 55 proc. większą od ubiegłorocznej. Ponadto zamierza w tym roku skupić z rynku swe akcje za 700 mln euro.

Auchan, piąta we Francji sieć dystrybucji (za E. Leclerc, Carrefour, Systeme U, Intermarché) miała kolejny trudny rok w trudnych warunkach — stwierdził jej dyrektor finansowy Ludovic Delcloy, który musiał pełnić „honory domu”, bo prezes Yves Claude anulował w ostatniej chwili swoj udział w spotkaniu z prasą. Głównym problemem sieci była wojna Rosji w Ukrainie, sieć obecna w obu krajach straciła wyraźnie liczbę klientów. Zawiniła też inflacja, koszty operacyjne sieci zwiększyły się o 348 mln euro.