Atak na oddział Procter & Gamble w Turcji. Napastnik wziął zakładników

7 października 2023 roku Hamas przeprowadził atak na Izrael, w trakcie którego zabito ok. 1 200 osób, a 253 wywieziono do Strefy Gazy w charakterze zakładników. W działaniach odwetowych Izrael zamordował ponad 26 tys. Palestyńczyków. Jak alarmują organizacje humanitarne, w wyniku ataków wojska Izraela śmierć poniosło już najwięcej dzieci niż we wszystkich strefach konfliktów na świecie od 2019 roku.

Stany Zjednoczone pozostają najbliższym sojusznikiem Izraela. Prezydent USA Joe Biden wielokrotnie jednak nalegał, by izraelska ofensywa nie doprowadziła do tak dramatycznych ofiar i by podjęto bardziej skuteczne działania w celu ochrony ludności cywilnej w Strefie Gazy.

Procter & Gamble z siedzibą w Cincinnati, Ohio, jest jednym z największych przedsiębiorstw świata – zatrudnia ponad 100 tys. osób na wszystkich kontynentach. Jest właścicielem takich znanych marek kosmetyki i środki higieny osobistej, jak Ace, Oral-B, Fairy, Always, Ariel czy Dash.