Popularny sklep wprowadził bilety wstępu. Miał dość ludzi, którzy nie kupowali

Centrum ogrodnicze Flora Point - Świat Roślin, mieszczące się w stołecznym Wawrze, co roku przyciąga tłumy swoją bogatą wystawą bożonarodzeniową. Problem w tym, że wielu gości przybywa tylko po to, by obejrzeć świąteczne dekoracje, a nie zrobić w sklepie zakupy. Jak zauważyli właściciele marketu, sytuacja ta stwarza dyskomfort dla reszty klientów, którzy muszą przeciskać się przez odwiedzających, by nabyć upatrzone produkty.

Bilet wstępu do sklepu

Sklep znalazł więc rozwiązanie, którym zaskoczył klientów – wprowadza obowiązkowe opłaty wstępu. Bilety w cenie 20 zł muszą nabyć wszyscy goście, również klienci. Jak tłumaczy Flora Point, wystawa świąteczna znajduje się na terenie całego sklepu i nie mam możliwości wydzielenia strefy jedynie na wystawy. Osoby, które zdecydują się na zakup artykułów, mogą liczyć na zwrot ceny biletu przy kasie. Darmowe wejście przewidziane jest jedynie dla stałych klientów.

„Zapraszamy Was do zwiedzania naszego Miasteczka Świątecznego, gdzie czekają na Was wyjątkowe, tematyczne dekoracje, cudowne świąteczne produkty oraz nowe menu w naszym bistro Paradis” – napisała Flora Point w poście na Facebooku.