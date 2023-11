Chybiony pomysł rządu na krótszą niedzielę handlową

- Pomysł jest przede wszystkim spóźniony. Poza kwestią zgłoszenia projektu, następnie uchwalenia ustawy przez Sejm, Senat i podpisania przez prezydenta, jest też potrzebny czas, by handel mógł przygotować się na taką zmianę – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych. - To nie tylko konieczność ustalenia nowych planów pracy i zaopatrzenia sklepów, ale również promocji czy czasu reklamowego, a ten kupuje się z wyprzedzeniem. Przede wszystkim to jednak kolejne zamieszanie w przestrzeni publicznej, na dodatek z niezrozumiałym pomysłem ograniczeniem otwarcia sklepów 10 grudnia do godziny 14 – dodaje.

Czytaj więcej Handel Niedzielny zakaz handlu chwieje się w posadach Jeśli opozycja utrzyma sondażową przewagę i stworzy rząd, to Polacy będą mogli znowu robić zakupy we wszystkie dni. A chce tego większość konsumentów.

77 proc. Polaków chce wyznaczenia innej, zamiast 24 grudnia, niedzieli handlowej

Jak wynika z badania IBRiS dla "Rzeczpospolitej" 77 proc. Polaków chce wyznaczenia innej, zamiast 24 grudnia, niedzieli handlowej. Nieco mniejsza grupa uważa, że ogółem dwie niedziele handlowe w grudniu to bardzo dobre rozwiązanie.

- Niedziele handlowe są potrzebne klientom, w okresie świątecznym to konieczne aby zrealizować większe zakupy. Oczekuje ich większość Polaków co jasno wynika z badań, to też tradycja grudniowa od wielu lat – mówi Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. - Jednak otwieranie sklepów do godziny 14 w taki dzień nie ma sensu, zgodziliśmy się jako sektor na skrócenie czasu w Wigilię ponieważ to dzień szczególny.