Sklepy nadal znikają tysiącami, a duże sieci idą jak burza

Z niedawnego raportu firmy wynika, że właściciele sklepów i detaliści jako główny powód swoich kłopotów finansowych wskazują wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – to ocena aż 37 proc. badanych. 34 proc. wskazało na słabnący popyt, a co czwarty – na presję budżetową i kosztową, wzrost kosztów energii i rosnące podatki.

– Również 23 proc. polskich detalistów wskazuje na obawę o cyberbezpieczeństwo. Głównie to właściciele sklepów internetowych i handlujący w internecie – mówi Tomasz Starzyk. – To też pokazuje siłę polskiego handlu w sieci. Polski handel detaliczny dobija drożyzna, inflacja i koszty – dodaje.

Największa grupa to sklepy spożywcze – na koniec września było ich ponad 91 tys. Od grudnia ich liczba spadła o ponad 600, a ponad 1,5 tys. zawiesiło w tym czasie działalność. Firma zauważa, że większość działalności została zawieszona we wrześniu, tuż przed parlamentarnymi wyborami w Polsce, co może sugerować, że duża część przedsiębiorców zdecydowała się na zawieszenie działalności i czeka na nowy rząd oraz zapowiedziane przez partie opozycyjne zmiany w prawie i całkowite lub częściowe odblokowanie handlu w niedzielę.

Sieci idą jak burza

Na razie jednak koniunktura w handlu jest słaba i większość Polaków ogranicza nawet podstawowe wydatki, co skutkuje pierwszym od lat ilościowym spadkiem sprzedaży. Jednak duże sieci nawet w tak trudnym otoczeniu się rozwijają. Tym samym powiększają swoją przewagę nad mniejszymi graczami rynkowymi.

– Nasza sieć sprzedaży liczy w tej chwili ponad 850 sklepów ulokowanych na terenie całego kraju. Otwieramy kilkadziesiąt obiektów rocznie i takie tempo ekspansji planujemy utrzymać, rozwijając się w sposób organiczny – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, rzecznik Lidl Polska. – Budujemy nowe sklepy zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach: dbamy o to, aby jak najwięcej osób mogło korzystać z naszej oferty. Inwestujemy w miejscach dobrze skomunikowanych, stwarzających możliwość budowy komfortowego parkingu – dodaje.