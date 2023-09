Allegro ma już ponad 3 tysiące własnych automatów paczkowych

Grupa Allegro planuje dalszy rozwój sieci automatów, w tym kolejne instalacje w nadchodzących latach. W całej Polsce jest obecnie 3001 automatów One Box.

- Widzimy, jak - dosłownie z każdym dniem - rośnie ich popularność. Klienci cenią je za funkcjonalność, dostępność i estetykę - mówi Artur Zbroja, dyrektor transportu w Grupie Allegro.

Automaty paczkowe One Box by Allegro wyróżnia estetyka wykonania i dbałość o środowisko - nie posiadają reklam, nie zanieczyszczają światłem, które uruchamia się dopiero, gdy ktoś odbiera paczkę i zazwyczaj są otoczone zielenią. Lider e-commerce dąży do zmniejszenia śladu węglowego poprzez zakup dla urządzeń gwarancji pochodzenia energii z odnawialnych źródeł oraz montowanie na nich czujników mierzących jakość powietrza.

Dodatkowo, użytkownicy mogą wybrać wygodną dla nich wysokość skrytki, bezpłatnie nadać niepotrzebne elektrosprzęty, a za co 10. odebraną w skali roku przesyłkę Allegro finansuje posadzenie drzewa z dedykacją.