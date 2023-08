Szef Zalando: moda na e-commerce wróci. W sklepach wciąż boom na przeceny

Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP, przyznaje, że to sklepy tradycyjne notują wyższe dynamiki niż internetowe. Uważa, że grupa ma za sobą udany kwartał, a sezon jesienny będzie lepszy niż rok temu. – Nasza spółka jest zadowolona zarówno z poziomów sprzedaży, jak i wyników finansowych drugiego kwartału. Dzięki wyprzedażom stan zapasu towarów w sklepach i magazynach znacząco się obniżył, dzięki czemu mamy miejsce na wprowadzanie nowej kolekcji. Przed nami okres sprzedażowy zwany „Back to school” i już dziś widzimy duże zainteresowanie klientów nowymi kolekcjami. Jesteśmy dobrze przygotowani do zbliżającego się sezonu jesiennego i wierzymy, że będzie on lepszy sprzedażowo niż w roku ubiegłym – mówi Lutkiewicz.

Vistula, Wólczanka, Bytom mocno tracą

Mocne tąpnięcie widoczne jest w Grupie VRG, oferującej odzież formalną i codzienną, ale ze średniej półki cenowej i nie mającej w portfolio marek pozycjonowanych jako te tańsze. VRG dużych przecen unika.

W czerwcu jej odzieżowe marki zanotowały 22-proc. spadek przychodów rok do roku, do 49,7 mln zł, a w lipcu nawet 26-proc. – do 43 mln zł. Sklepy z biżuterią pod szyldem W.Kruk i ich wyniki sprawiały, że obraz całej grupy nie jest tak zły, ale nie zdołały wyrównać ubytku widocznego w handlu odzieżą w skali miesiąca czy dwóch.

W lipcu obroty Grupy VRG ogółem były niższe o 9 proc. niż rok temu. Szef grupy VRG uważa, że to wina koniunktury i że poprawi się ona po wakacjach.

– W lipcu notowaliśmy zdecydowanie mniejszy ruch w sklepach (liczba wejść) niż w roku ubiegłym – mówi Janusz Płocica, prezes VRG. – Taka sytuację mieliśmy też w czerwcu, a lipcowe przeceny i wyprzedaże nie zmieniły tej sytuacji – dodaje.