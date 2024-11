Grzech w parafii na Podkarpaciu. Krzywda, trauma i lata walki o sprawiedliwość

Milczy dłuższą chwilę. – Stwierdził, że jak będzie mi ciężko, to mam do niego przychodzić, a on mi pomoże. I ja się na to zgodziłem. Przychodziłem do niego na spowiedź. Odbywały się one w różnych miejscach. Jedna z nich na pewno miała miejsce na terenie przykościelnym, w jej trakcie doszło do fizycznego wykorzystania seksualnego, rozgrzeszył mnie i powiedział, bym nikomu o tym nie mówił, że to nasza tajemnica, że on mi pomaga. Dodał też, że jeśli będę w napięciu, mogę sobie sam ulżyć.

Ks. Marcin nie pamięta, ile razy został wykorzystany pod pretekstem spowiedzi. – Trudno to dokładnie odtworzyć, ale na pewno było to w czasie tej spowiedzi, o której wspomniałem. Pamiętam dobrze, że było to wieczorem, pod osłoną nocy. Potem za dnia, też gdzieś w okolicach świątyni. Na pewno też na plebanii. Udzielał mi wtedy rozgrzeszenia – mówi i rysując na kartce szkic okolic kościoła oraz układ pomieszczeń na plebanii wskazuje miejsca, w których miało dojść do wykorzystania. – Parę razy doszło do tego poza spowiedzią. Obejmował mnie, ściągał spodnie i wkładał rękę w okolice krocza – dodaje.

– Dlaczego tego nie przerwałeś, nikomu nie powiedziałeś?

– Nie było odwagi? Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że on mnie krzywdzi? Nie wiem. Byłem niejako osaczony. Przecież on zobowiązał mnie do tajemnicy. Pomagałem w kościele, myłem mu samochód, kosiłem trawę. Gdybym zerwał ten kontakt, ktoś by zauważył. Co miałbym powiedzieć? – pyta. – Tkwiłem. On po jakimś czasie przestał, a mój koszmar skończył się, jak odszedł z naszej parafii. Zniknął mi z oczu, wyparłem to i przez lata do tego nie wracałem.

Jak doszło do tego, że pokrzywdzony spotykał po latach księdza-prześladowcę?

Po maturze Marcin wstępuje do seminarium duchownego. Przed święceniami nikomu nie mówi o traumatycznych doświadczeniach z dzieciństwa. Święceń kapłańskich udziela mu abp Józef Michalik. Zostaje skierowany do parafii, w której pracuje też ks. Stanisław. Zostają prawie sąsiadami.