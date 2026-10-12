To najdłuższa w historii UE lista osób i podmiotów wpisanych jednorazowo na unijną listę sankcji. Tym samym liczba osób fizycznych i osób prawnych z Rosji objętych sankcjami wzrosła o połowę. Dotychczas znajdowało się na niej ponad 3 tys. podmiotów, teraz jest to ponad 4,5 tysiąca. 

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Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas komentując decyzję ws. rozszerzeniu listy sankcji podkreśliła, iż Europa „ponownie pokazuje zjednoczony front”. „Ponad połowa (wpisanych na listę objętych sankcjami) jest związana z łańcuchem produkcyjnym pocisków balistycznych” - dodała. 

„Sprawiamy, że Rosja będzie produkować uzbrojenie, które wykorzystuje do zabijania Ukraińców znacznie trudniej, wolniej i drożej” - dodała Kallas. 

Kto znalazł się na liście podmiotów z Rosji objętych sankcjami przez Unię Europejską?

Obostrzenia wymierzone są przede wszystkim w rosyjski kompleks zbrojeniowy produkujący broń wykorzystywaną przeciw Ukrainie.

Na listę objętych sankcjami trafiło również m.in. 77 osób związanych z wyborami do Dumy Państwowej,  w tym trzech członków Centralnej Komisji Wyborczej. Wybory zakończyły się 20 września i po raz pierwszy od wybuchu wojny były przeprowadzane również w okupowanych przez Rosję częściach Ukrainy. Sankcje obejmują zakaz wjazdu do UE i zamrożenie aktywów posiadanych na jej terenie. 

UE rozszerza sankcje w czasie, gdy Donald Trump pozwolił Rosji sprzedawać olej napędowy

UE rozszerzyła sankcje wobec Rosji w momencie, gdy Donald Trump porozumiał się z Władimirem Putinem w sprawie dostaw oleju napędowego z Rosji na rynek amerykański i światowy.

Rosja na mocy porozumienia natychmiast dostarczy ponad 300 tys. ton diesla, kolejne 500 tys. ton w listopadzie, a następnie milion ton. Jeśli stan rosyjskich rafinerii na to pozwoli, niewykluczone, że na rynki trafi dodatkowo jeszcze 3 mln ton diesla z Rosji. Łącznie mowa więc o 4,8 mln ton. Dostawy mają pomóc w obniżeniu cen oleju napędowego m.in. na amerykańskich stacjach benzynowych przed wyborami połówkowymi (midterms) do Kongresu, które odbędą się w listopadzie. Sondaże wskazują, że Partia Republikańska, polityczne zaplecze Trumpa, straci w nich większość w Izbie Reprezentantów, a być może także w Senacie. 

Ceny paliw w Europie

Ceny paliw w Europie

Foto: PAP

Trump poinformował o porozumieniu 9 października.  Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) wydało tego samego dnia tymczasową licencję umożliwiającą dostawy rosyjskiego oleju napędowego na światowe rynki. Ma ona obowiązywać do 7 kwietnia.

Dzień później Kallas stwierdziła, że obecny czas nie jest dobry do „łagodzenia presji na Rosję” i dodała, że „Europa tego nie zrobi”. Szefowa unijnej dyplomacji zwróciła przy tym uwagę, że w ciągu dwóch poprzednich dni w rosyjskich atakach zginęło ponad 80 ukraińskich cywilów. Mówiła też, że Rosja nasiliła również działania hybrydowe przeciwko Europie, wymierzone zarówno w państwa członkowskie UE, jak i sojuszników z NATO.

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał decyzję „prezentem dla Putina”. 