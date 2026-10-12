To najdłuższa w historii UE lista osób i podmiotów wpisanych jednorazowo na unijną listę sankcji. Tym samym liczba osób fizycznych i osób prawnych z Rosji objętych sankcjami wzrosła o połowę. Dotychczas znajdowało się na niej ponad 3 tys. podmiotów, teraz jest to ponad 4,5 tysiąca.

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Czytaj więcej Polityka Niemiecka prasa ostro krytykuje Trumpa. „Zdradził Ukrainę i Europę” Niemieckie media ostro krytykują Donalda Trumpa za porozumienie z Rosją dotyczące oleju napędowego oraz naciski na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Ze...

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas komentując decyzję ws. rozszerzeniu listy sankcji podkreśliła, iż Europa „ponownie pokazuje zjednoczony front”. „Ponad połowa (wpisanych na listę objętych sankcjami) jest związana z łańcuchem produkcyjnym pocisków balistycznych” - dodała.

„Sprawiamy, że Rosja będzie produkować uzbrojenie, które wykorzystuje do zabijania Ukraińców znacznie trudniej, wolniej i drożej” - dodała Kallas.

Kto znalazł się na liście podmiotów z Rosji objętych sankcjami przez Unię Europejską?

Obostrzenia wymierzone są przede wszystkim w rosyjski kompleks zbrojeniowy produkujący broń wykorzystywaną przeciw Ukrainie.

Na listę objętych sankcjami trafiło również m.in. 77 osób związanych z wyborami do Dumy Państwowej, w tym trzech członków Centralnej Komisji Wyborczej. Wybory zakończyły się 20 września i po raz pierwszy od wybuchu wojny były przeprowadzane również w okupowanych przez Rosję częściach Ukrainy. Sankcje obejmują zakaz wjazdu do UE i zamrożenie aktywów posiadanych na jej terenie.

UE rozszerza sankcje w czasie, gdy Donald Trump pozwolił Rosji sprzedawać olej napędowy

UE rozszerzyła sankcje wobec Rosji w momencie, gdy Donald Trump porozumiał się z Władimirem Putinem w sprawie dostaw oleju napędowego z Rosji na rynek amerykański i światowy.

Rosja na mocy porozumienia natychmiast dostarczy ponad 300 tys. ton diesla, kolejne 500 tys. ton w listopadzie, a następnie milion ton. Jeśli stan rosyjskich rafinerii na to pozwoli, niewykluczone, że na rynki trafi dodatkowo jeszcze 3 mln ton diesla z Rosji. Łącznie mowa więc o 4,8 mln ton. Dostawy mają pomóc w obniżeniu cen oleju napędowego m.in. na amerykańskich stacjach benzynowych przed wyborami połówkowymi (midterms) do Kongresu, które odbędą się w listopadzie. Sondaże wskazują, że Partia Republikańska, polityczne zaplecze Trumpa, straci w nich większość w Izbie Reprezentantów, a być może także w Senacie.

Ceny paliw w Europie Foto: PAP

Trump poinformował o porozumieniu 9 października. Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) wydało tego samego dnia tymczasową licencję umożliwiającą dostawy rosyjskiego oleju napędowego na światowe rynki. Ma ona obowiązywać do 7 kwietnia.

Dzień później Kallas stwierdziła, że obecny czas nie jest dobry do „łagodzenia presji na Rosję” i dodała, że „Europa tego nie zrobi”. Szefowa unijnej dyplomacji zwróciła przy tym uwagę, że w ciągu dwóch poprzednich dni w rosyjskich atakach zginęło ponad 80 ukraińskich cywilów. Mówiła też, że Rosja nasiliła również działania hybrydowe przeciwko Europie, wymierzone zarówno w państwa członkowskie UE, jak i sojuszników z NATO.

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał decyzję „prezentem dla Putina”.