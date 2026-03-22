Irańczycy ustawiają się w długich kolejkach, aby kupić banknoty o najwyższym nominale w historii kraju. Wojna USA i Izraela skutkowała m.in. gwałtownym skokiem inflacji, a co za tym idzie skokowym popytem na gotówkę. Stąd decyzja Banku Iranu o wrzuceniu na rynek historycznego nominału 10 milionów riali.

Różowy banknot reżimu

Na nowym różowym banknocie znajduje się winieta meczetu Jameh z IX wieku w Jazdzie, a na rewersie wizerunek 2500-letniej cytadeli w Bam. Poprzedni banknot o nominale 5 milionów riali został wprowadzony do obiegu na początku lutego i w ciągu miesiąca stracił niemal całkowicie na wartości.

Financial Times przypomina, że w listopadzie 2025 r. Iran wprowadził ustawę o usunięciu czterech zer z riala na pięć lat. Oficjalnie, aby uprościć transakcje i obniżyć koszty druku pieniędzy. Nieoficjalnie, by w pojęciu władz wielkość inflacji mniej raziła Irańczyków w oczy. Na nowym banknocie o nominale 10 milionów rialów ostatnie cztery zera są ledwo widoczne, a liczba 1000 jest wydrukowana pogrubioną czcionką.

Irańskie banki, w związku z rosnącą presją na gotówkę, wydają obecnie ograniczone kwoty banknotów klientom, którzy chcą wypłacić środki. Irańczycy czekają wiele godzin na otrzymanie zaledwie 30 milionów riali (84,5 zł). Ta kwota wystarcza im na 2-3 dni życia.