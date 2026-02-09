W obliczu głębokiej przebudowy geopolitycznej, która na nowo definiuje globalny układ sił, czołowi przedstawiciele polskiego biznesu, nauki oraz administracji rządowej (w tym pięciu ministrów) spotykają się, by wyznaczyć kierunki rozwoju kraju. Głównym celem debaty jest znalezienie odpowiedzi na fundamentalne pytanie: jak wykorzystać potencjał Polski – jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek Europy – do zbudowania silnej pozycji, odporności i konkurencyjności w nowym, światowym ładzie.

Kluczowe tematy EEC Trends

Podstawą merytoryczną dyskusji jest raport WNP Economic Trends „Polska 2026+. Nasz głos w grze o nowy porządek”, który diagnozuje obecny moment przełomu. Agenda spotkania koncentruje się na kilku kluczowych filarach:

Bezpieczeństwo i suwerenność: Tematyka ta wykracza poza samą obronność. Uczestnicy analizują, czy polski przemysł sprosta budowie europejskich zdolności militarnych i czy wydatki te mogą stać się kołem zamachowym całej gospodarki. Równie istotna jest dyskusja o budowie odpornej infrastruktury, suwerenności technologicznej oraz niezależności energetycznej (z naciskiem na local content).

Wielkie inwestycje i infrastruktura: Polska stoi u progu kumulacji strategicznych projektów (drogi, kolej, lotniska). Debata „Wielkie projekty infrastrukturalne” promuje tezę o konieczności aktywnego sojuszu państwa i biznesu, łączącego zdolności organizacyjne administracji z potencjałem wykonawczym firm, co jest kluczowe w trudnym otoczeniu rynkowym.

Wyzwania społeczne i rynek pracy: W kontekście transformacji energetycznej i cyfrowej nie pominięto aspektu ludzkiego. Eksperci omawiają wpływ demografii oraz systemu edukacji na rynek pracy, szukając sposobów na zasypanie deficytu kompetencji.

Integralną częścią wydarzenia jest cykl rozmów EEC Talks, poruszający m.in. kwestie deregulacji, ekspansji zagranicznej firm oraz relacji człowiek-AI. Zwieńczeniem konferencji będzie uroczysta Gala WNP Awards, honorująca osoby i instytucje mające realny wpływ na kształt polskiej gospodarki. Dialog ten ma stanowić dobry prognostyk przed kwietniowym szczytem w Katowicach.

