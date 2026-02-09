Aktualizacja: 09.02.2026 12:32 Publikacja: 09.02.2026 10:01
Foto: materiały prasowe
W obliczu głębokiej przebudowy geopolitycznej, która na nowo definiuje globalny układ sił, czołowi przedstawiciele polskiego biznesu, nauki oraz administracji rządowej (w tym pięciu ministrów) spotykają się, by wyznaczyć kierunki rozwoju kraju. Głównym celem debaty jest znalezienie odpowiedzi na fundamentalne pytanie: jak wykorzystać potencjał Polski – jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek Europy – do zbudowania silnej pozycji, odporności i konkurencyjności w nowym, światowym ładzie.
Podstawą merytoryczną dyskusji jest raport WNP Economic Trends „Polska 2026+. Nasz głos w grze o nowy porządek”, który diagnozuje obecny moment przełomu. Agenda spotkania koncentruje się na kilku kluczowych filarach:
Integralną częścią wydarzenia jest cykl rozmów EEC Talks, poruszający m.in. kwestie deregulacji, ekspansji zagranicznej firm oraz relacji człowiek-AI. Zwieńczeniem konferencji będzie uroczysta Gala WNP Awards, honorująca osoby i instytucje mające realny wpływ na kształt polskiej gospodarki. Dialog ten ma stanowić dobry prognostyk przed kwietniowym szczytem w Katowicach.
Czytaj więcej: Już dziś EEC Trends. Startuje debata na czas przełomu. Szukamy odpowiedzi na fundamentalne pytanie
Całkowity zakaz usług morskich związanych z dostawami rosyjskiej ropy i LNG, sankcje na flotę cieni, rosyjskie i...
Przedstawiciele przemysłu energochłonnego coraz ostrzej krytykują działania Unii Europejskiej w zakresie polityk...
Stara, pamiętająca czasy breżniewowskie infrastruktura w Rosji nie wytrzymuje w starciu z tegoroczną zimą. Padaj...
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował w 2025 r. w Polsce w sumie 1,35 mld euro w ramach 44 proj...
Jak budować rozwój w świecie permanentnej niepewności? O tym wyzwaniu rozmawiać będą prelegenci konferencji EEC...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas