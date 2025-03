W formularzu poruszane są kwestie praktycznych zmian, jakie firmy muszą wdrożyć w związku z różnicami w podejściu do DEI pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Francją. Amerykańskie przedsiębiorstwa od lat realizują politykę różnorodności, równości i włączenia, obejmującą gromadzenie danych na temat rasy i pochodzenia oraz wyznaczanie celów w zakresie różnorodności. Natomiast we Francji podejście świeckie ogranicza takie działania, a przepisy precyzują zakres zbierania tego typu danych, skupiając się głównie na równości płci oraz środowisku społecznemu pracowników.

Biały Dom przenosi swoją walkę poza granice

Kwestionariusz budzi obawy w zarządach europejskich firm, wskazując, że administracja USA próbuje narzucić swoje stanowisko wobec DEI na arenie międzynarodowej. Dzieje się to w momencie, gdy działania Donalda Trumpa w obszarze ceł i bezpieczeństwa już znacząco wpłynęły na relacje z partnerami zagranicznymi.

Jako pierwszy o nowym żądaniu administracji USA poinformował francuski dziennik ekonomiczny „Les Echos”. Według jego doniesień kwestionariusz został rozesłany do francuskich firm przez ambasadę USA w Paryżu. Z kolei „Le Figaro” ujawniło treść rozesłanego pisma, w którym wskazano, że dekret wykonawczy 14173, likwidujący „bezprawną dyskryminację i przywracający szanse oparte na zasługach”, dotyczy wszystkich dostawców i usługodawców rządu USA, niezależnie od narodowości czy kraju działania. Firmy zostały zobowiązane do podpisania dokumentu w ciągu pięciu dni i odesłania go drogą mailową. W przypadku odmowy poproszono je o uzasadnienie, które miało zostać przekazane działowi prawnemu amerykańskiej administracji.

Francuzi oburzeni

Nie można stwierdzić, czy firmy, które otrzymały to pismo wybrano na podstawie ich obecności w Stanach. Osoba znająca temat potwierdziła, że państwowy operator łączności Orange, nieobecny w USA, otrzymał takie pismo, z kolei producent elektroniki wojskowej Thales i koncern naftowy TotalEnergies prowadzące działalność w Stanach, nie otrzymały go, co potwierdzili ich rzecznicy prasowi.