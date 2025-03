„Oczywiście z zadowoleniem przyjmiemy powrót rosyjskich banków do systemu SWIFT i normalizację stosunków płatniczych i rozliczeniowych” – dodał Szochin. I zwrócił uwagę na ograniczenia w przemyśle farmaceutycznym, które utrudniają inwestowanie w rozwój firmom działającym w Rosji.

Wszystkie wymienione sektory rosyjskiej gospodarki bazowały do wojny na imporcie tak maszyn, urządzeń czy komponentów, jak i technologii. Odcięcie od zakupów zagranicą spowodowało załamanie produkcji i inwestycji. Jedno ze źródeł rosyjskich przyznało sytuacja w firmie „naprawdę się pogorszyła”, gdy Chiny zaostrzyły przepisy w sierpniu ubiegłego roku. Dla całego rosyjskiego biznesu oznacza to, że miliardy dolarów przychodu nie mogą zostać rozliczone za towary, które zostały już do Chin i innych krajów dostarczone.

Unia Europejska sankcji nie zniesie

Według Szochina Izba Handlowa USA przygotuje „białą księgę” z propozycjami zniesienia sankcji, która może zostać przedstawiona władzom amerykańskim podczas spotkania Putina z Donaldem Trumpem. Tych informacji strona amerykańska nie potwierdza.

Źródła Reutersa uważają, że w niedalekiej przyszłości bardziej prawdopodobne jest zniesienie sankcji wtórnych skierowanych przeciwko biznesowi z państw trzecich, który wspomaga wojnę Putina. Pozwoliłoby to Rosji znów omijać sankcje za pomocą „zaprzyjaźnionych” krajów i zniweczyło skuteczność sankcji także unijnych i innych państw.

Andriej Mielaszczenko, analityk rosyjskiego banku inwestycyjnego Renaissance Capital jest zdania, że nawet jeżeli Biały Dom złagodzi lub zdejmie niektóre swoje sankcje, to Unia i jej sojusznicy nie pójdą w ślady Stanów Zjednoczonych. „Zniesienie sankcji USA nie usunie automatycznie sankcji europejskich ani nie przywróci w pełni infrastruktury płatniczej, co oznacza, że ​​odzyskiwanie dochodów opartych na prowizjach z operacji transgranicznych pozostanie ograniczone” – uważa.