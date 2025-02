Niepodziewany plan Trumpa nałożenia 25 proc. ceł na stal i aluminium wymazał już miliardy z australijskiego rynku akcji, uderzając w notowania spółek wydobywczych (w Europie reakcje rynków były bardziej stonowane).

Donald Trump atakuje cłami na stal i aluminium, Unia Europejska odpowiada

Jak odpowie Trumpowi Europa? Celna odpowiedź to trudne zadanie, bo z jednej strony, decyzja Trumpa i wprowadzenie 25-proc. cła to ewidentne cła zaporowe, narzucone z dnia na dzień. Z drugiej strony, w świetle ciągłego zagrożenia ze strony Rosji, USA nadal z uporem będą nazywane przyjacielem. Kluczowe będą ustalenia, które zapadną – w środę, bo UE zwołała ekspresowe konsultacje państw członkowskich.

- Nie panikujemy, ale dobrze przygotowujemy się do ewentualnych konsekwencji tych ceł – powiedział premier Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem rządu.

Rosnące napięcie w relacjach gospodarczych USA i UE skomentował dla „Rz” prof. Witold Orłowski, główny ekonomista EY. Jego zdaniem, sytuacja jest poważna i rozwija się w ryzykownym kierunku, bo Trump słucha umiejętnych podszeptów amerykańskiego lobbingu, na których wygrają tylko partykularne interesy poszczególnych firm. - To pokazuje wyraźnie, że Trump nie żartuje i że jest gotów używać ceł jako środka nacisku – mówi prof. Orłowski. - W tym momencie mamy do czynienia z prezydentem, który bardzo chętnie słucha lobbystów z różnych przemysłów, którzy oczywiście z przyjemnością wykorzystują jego skłonność do wprowadzania ceł, by zapewnić sobie korzyści rynkowe. To niebezpieczna rzecz, bo to prawdopodobnie jakieś wyznanie wiary Donalda Trumpa, który uważa, że cła i protekcjonizm to świetne narzędzie polityki gospodarczej, a ekonomia wskazuje, że nie są dobrym narzędziem – tłumaczy profesor i wskazuje, że problem eskaluje, bo gdy USA groziły cłami tylko Meksykowi, można było przypuszczać, że chodzi o nacisk faktycznie w innych dziedzinach, ale dziś groźba rozlała się na inne kraje.

Problem jest poważny dla UE, nawet jeśli nie jesteśmy kluczowym eksporterem stali, chodzi – o ryzykowny kierunek eskalacji i szanse, że następne cła będą już precyzyjnie wycelowane w Europę. - Europa nie jest eksporterem stali, stal do USA trafia głównie z Azji, więc nie będzie dotknięta mocno. Ale w tle czai się ryzyko wojny handlowej z UE, i ceł celowanych na towary z UE, zwłaszcza na samochody. Cła na stal i aluminium to nie jest coś, co bezpośrednio uderzy w interesy UE, ale jest bardzo niebezpiecznym objawem, bo większe jest prawdopobieństwo,że USA chcą zacząć prowadzić znacznie bardziej protekcjonistyczną politykę niż do tej pory – mówił ekonomista w rozmowie z „Rz”.