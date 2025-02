Najwięksi producenci stali na świecie Foto: PAP

- Cła na stal i aluminium 2.0 zakończą z zagranicznym dumpingiem, zwiększą krajową produkcję i zabezpieczą naszą branżę stalową i aluminiową, jako filar naszego przemysłu – przekonywał.



Z oficjalnych danych wynika, że produkcja aluminium w USA wynosiła w 2024 roku 670 tys. ton, podczas gdy w 2000 było to 3,7 mln ton. Blisko 80 proc. aluminium sprowadzanego do USA w 2024 roku pochodziło z Kanady.



Trump groził już wcześniej nałożeniem 25-procentowego cła na całość importu z Meksyku i Kanady, ale zawiesił tę decyzję do 1 marca po deklaracjach władz obu krajów zobowiązujących się do podjęcia kroków, mających na celu uszczelnienie granicy, tak by powstrzymać napływ do USA nielegalnych imigrantów i narkotyków.